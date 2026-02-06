EM DIRETO
Santarém adia votação nas presidenciais em duas secções para 15 de fevereiro

A votação em duas secções do concelho de Santarém para o segundo sufrágio das eleições presidenciais de 2026 foi adiada para 15 de fevereiro devido à situação de calamidade decretada no município.

"Na sequência da situação de calamidade decretada para o Concelho de Santarém, a qual compromete as condições de segurança, acessibilidade e o funcionamento regular das assembleias e secções de voto, torna-se impossível a realização do ato eleitoral inicialmente previsto para o dia 08 de fevereiro de 2026", anunciou o gabinete de relações públicas do município de Santarém numa nota enviado às redações.

As secções afetadas são a Secção de Voto n.º 3 da Freguesia de São Vicente do Paúl, instalada na Escola Primária de Reguengo do Alviela, e a Secção de Voto n.º 13 da União de Freguesias da Cidade de Santarém, localizada na Delegação da Junta de Freguesia em Santa Iria da Ribeira de Santarém.

"Face ao exposto, e salvaguardando a segurança dos eleitores, membros das mesas e demais intervenientes no processo eleitoral, o ato eleitoral referente às secções de voto acima identificadas é adiado, passando a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2026", acrescenta.

 

