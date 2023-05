Santos Populares. Coletividades de Lisboa lutam pela sobrevivência

Fotos: Arlinda Brandão - Antena 1

Com o Santo António à vista, a 13 de junho, as Associações de Bairro que resistem à crise fazem os preparativos para as festas onde se vivem as tradições e aquilo que é mais genuíno e que tem a ver com a identidade da cidade, que corre o risco de se perder.