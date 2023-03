Santos Silva encontra-se com emigrantes na Suíça

Augusto Santos Silva começa a visita em Zurique, com um encontro com a comunidade portuguesa da cidade e, na terça-feira, vai dar uma palestra na Universidade de Genebra sobre “o papel do parlamentarismo e de Portugal na governação global em Genebra”.Já na quarta-feira, Santos Silva e a delegação parlamentar irão até Berna, para o dia mais institucional da visita oficial à Suíça, que inclui reuniões com Martin Candinas e com a presidente do Conselho dos Estados da Suíça, Brigitte Häberli-Koller.