EM DIRETO
Depressão Marta. A evolução do estado do tempo ao minuto

Sapadores mobilizados para 25 ocorrências sobretudo na Baixa de Lisboa

Sapadores mobilizados para 25 ocorrências sobretudo na Baixa de Lisboa

Os sapadores de Lisboa contabilizam 25 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo na zona ribeirinha, com as dificuldades de escoamento a causarem inundações e, apesar de as situações mais críticas estarem resolvidas, alertam para um novo pico de maré.

Lusa /

VER MAIS

"Houve, durante o início da manhã, a preia-mar [pico de maré] e o vazamento dessa mesma maré fez com que alguma água, sobretudo na zona ribeirinha, subisse", adiantou fonte oficial do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa (RSB), em declarações à Lusa.

Dificuldades de escoamento, com sarjetas entupidas, provocaram inundações, sobretudo na Baixa de Lisboa, com os sapadores a contabilizarem, pelas 11:05, 25 ocorrências com recurso a viaturas e outras cinco em espera. Não se registaram danos, nem foi necessário retirar pessoas.

Outras zonas da cidade de Lisboa, como Benfica e Campo de Ourique, também foram afetadas.

De acordo com o RSB, o escoamento natural da maré, juntamente com o desentupimento das sarjetas, levou à resolução das situações mais críticas, mas as equipas ainda se encontram mobilizadas.

Apesar de referirem que o "pior já passou", os bombeiros sapadores avisam que está previsto um novo pico de maré para as 19:04, que pode levar a novos constrangimentos devido ao escoamento.

Tópicos
PUB
PUB