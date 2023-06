Se há violação do segredo de justiça é preciso investigar, diz Sindicato dos Magistrados

Ouvido pela Antena 1, Adão Carvalho afirmou que é necessário esclarecer ponto por ponto, mas disse também que acredita que a responsabilidade não é do Ministério Público.Sobre a demora da investigação, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público lembrou que a falta de meios é um problema antigo, acrescentando que essa falta era ainda mais grave há sete anos quando arrancou o processo operação "Tutti-Frutti".Adão Carvalho pede, por isso, que a hierarquia do Ministério Público esteja atenta e exija mais recursos.A procuradora-geral da República, Lucília Gago, justificou hoje os atrasos no caso 'Tutti Frutti' com a "falta de recursos", dizendo que a divulgação das escutas está a ser investigada por violação do segredo da justiça.Lucília Gago anunciou também a abertura de um inquérito para averiguar a violação do segredo de justiça neste caso, depois da divulgação de escutas telefónicas, na comunicação social.