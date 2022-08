Seca. Autarcas do Douro vão poder reativar captações de água para garantir abastecimento

Foto: D.R.

Os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Douro vão poder reativar captações de água ou recorrer a autotanques para garantir o abastecimento às populações. Medidas imediatas que foram acordadas na reunião desta sexta-feira dos autarcas com o secretário de Estado da Conservação da Natureza, como explica Carlos Santiago, autarca de Sernancelhe e presidente da comunidade intermunicipal.