Seca fez emergir Aldeia de Vilar, submersa desde 1954

Foto: Paulo Novais - Lusa

A seca deixou a descoberto a Aldeia de Vilar, na Pampilhosa da Serra. As comportas da Barragem do Cabril, no Rio Zêzere, foram fechadas por causa da falta de chuva, o que fez emergir as ruínas da aldeia e as memórias de quem ali nasceu.