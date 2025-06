Seguro avança para Belém. "Não tivemos nenhuma conversa", sublinha Carneiro

Entrevistado na CNN Portugal, Carneiro diz respeitar a decisão de Seguro e acrescenta que caberá aos órgãos do partido pronunciarem-se sobre um eventual apoio a este candidato à Presidência da República.

O antigo líder dos socialistas António José Seguro anunciou na terça-feira que entra na corrida, argumentando que o país precisa de mudar e de ter esperança.

O antigo ministro do PS Duarte Cordeiro não acredita que a candidatura presidencial de António José Seguro seja capaz de garantir o apoio unânime dos socialistas.O antigo governante, em entrevista ao canal NOW, duvida que exista uma figura capaz de convencer todo o partido.Considera mesmo que o avanço de Seguro, nesta fase, pode acabar por travar outras candidaturas na esfera do PS.