Seguro discursa a oficiais. "País necessita de líderes que saibam decidir quando não há respostas fáceis"

António José Seguro aproveitou esta quinta-feira a cerimónia de entrega de espadas aos novos oficiais do Exército para defender que Portugal precisa de "líderes que saibam decidir quando não existem respostas fáceis, que saibam permanecer serenos quando todos os outros estão inquietos, que saibam unir quando as circunstâncias tendem a dividir".O presidente da República sustentou, na Academia Militar, que a responsabilidade moral e os valores humanos se revelam fundamentais face ao progresso tecnológico.



O comandante supremo das Forças Armadas afirmou ainda aos novos oficiais que terão por diante combates "completamente diferentes" daqueles que se apresentaram aos antecessores.

"As guerras modernas já não se travam apenas no terreno. Combatem-se também através da informação, da tecnologia, do ciberespaço, da inteligência artificial, da manipulação da perceção, da velocidade da decisão. O campo de batalha tornou-se multidimensional", enumerou Seguro.

"Há algo que permaneceu imutável: nenhuma tecnologia substitui o caráter, nenhum algoritmo substitui a coragem, nenhum sistema substitui a responsabilidade moral de um líder", continuou.

"As máquinas poderão calcular, mas continuarão a ser comandantes a decidir, e serão sempre os valores humanos que distinguirão os grandes líderes dos meros gestores da guerra", considerou.

"Num mundo marcado pela incerteza, pelo conflito e pela acelerada transformação tecnológica, Portugal precisa de oficiais preparados, técnica e intelectualmente, mas sobretudo moralmente capacitados", completou o presidente.



c/ Lusa