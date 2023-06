Seis anos. António Costa lembra vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande

“Não há ano que passe que nos faça esquecer a tragédia dos incêndios de 2017. Curvemo-nos perante a memória das vítimas e expressemos sempre respeito pela dor das famílias” escreveu o chefe de Governo.







Os incêndios de 17 de junho de 2017 provocaram 66 mortos, a maioria pessoas que fugiam das chamas na estrada 236-1, que ficou conhecida como “estrada da morte”. Registaram-se ainda 253 feridos.







António Costa remeteu para outra ocasião “a escolher pela Câmara Municipal” a oportunidade de assinalar a data junto ao memorial inaugurado esta sexta-feira.







“Concluída esta semana a obra projetada por Eduardo Souto Moura, em data a escolher pela Câmara Municipal e de acordo com as famílias, aí devemos homenagear permanentemente os que perdemos”, referiu o primeiro-ministro.





“Mas a memória deve acima de tudo reanimar a determinação de prosseguir o trabalho de reforma estrutural da floresta e de recordar o dever de todos prevenirmos o risco de incêndio”, referiu ainda o responsável pelo executivo.





A população de Pedrógão Grande queixa-se contudo de ter sido esquecida apesar das promessas de recuperação e fixação da população mais jovem, após a tragédia.





As consequências continuam ainda a fazer-se sentir afetando a saúde mental de quem viveu um dos dias mais fatídicos da história das últimas décadas em Portugal.





As autoridades locais acusam ainda o Governo de ter "subtraído" as verbas do fundo Revita.