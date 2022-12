População de Pedrógão Grande receia repetição da tragédia

Os receios de um novo incêndio em Pedrogão Grande estão presentes na população local. A área de eucalipto já deverá ser superior à que existia em 2017. Para além disso, a região está a braços com as acácias invasoras e os veados que destroem a escassa floresta nativa e comprometem as tentativas de diversidade florestal.