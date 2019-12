Seis distritos sem equipas de cuidados paliativos

Para o Observatório, esta realidade “não garante uma abordagem especializada entre as diferentes valências/equipas, por ausência de uma ou mais valências, sendo um sério obstáculo à acessibilidade a estes recursos como um direito humano à condição nuclear para uma cobertura universal de saúde”.O “ Relatório de Outono 2019 ”, do Observatório Português dos Cuidados Paliativos (OPCP), analisou a cobertura da rede e caracterizou os recursos humanos, reportando-se a dados vigentes em 31 de dezembro de 2018.O documento frisa ainda que a rede nacional necessita de umManuel Luís Capelas, coordenador do Observatório Português dos Cuidados Paliativos, alerta que a“Na análise que fizemos 2017/2018, não houve um verdadeiro investimento na dotação de recursos humanos. Que são o principal veículo de garantia da qualidade e da acessibilidade”, afirmou Manuel Luís Capelas.

Para o coordenador,”.A proporção do tempo alocado a cuidados paliativos, foi calculado tendo como base o mínimo de o horário a tempo inteiro de 40horas/semana para os médicos e 35 horas para os restantes profissionais.

Discrepâncias em termos geográficos



Serviço Nacional de Saúde têm que garantir uma resposta universal, aos cidadãos” considerando que “é um direito humano, é uma prioridade pública, porque são muitas pessoas envolvidas”. “Não temos de estar a contar que basta atender 10 por cento ou 20 por cento, porque os outros 80 ou 90 vão para o privado. Temos aqui uma franja da população, seja ela do mais baixo nível socioeconómico, ou do mais elevado, que tem grandes dificuldades, para não dizer grandes ambiguidades, e muita falta de acessibilidade a esta tipologia de cuidados”.

Manuel Luís Capelas sublinha ainda que existem grandes discrepâncias em termos geográficos. Algumas regiões do país contam com uma cobertura a 100 por cento. E outras, como Leiria, sem qualquer equipa para prestar este tipo de cuidados, a doentes que enfrentam doenças graves ou incuráveis.Segundo o relatório, “”, nomeadamente Beja e o Açores.“Leiria só tem uma equipa inter-hospitalar, não tem uma cama de internamento, não tem uma equipa comunitária, e depois temos outras regiões do país que até têm coberturas superiores àquilo que é estimado pela ACSS [Administração Central do Sistema de Saúde] e que é considerado em termos internacionais”, enumerou.





Manuel Luís Capelas adverte que se está perante “”: “Como costumamos dizer é um tsunami que está a cair nos serviços de saúde e nós temos que verdadeiramente pensar nisso, porque nem há a possibilidade de fugirmos para a intervenção privada”, porque a resposta que existe é “muito incipiente”.“Se derem resposta a 500, 600, 700 doentes” num universo se 140 mil doentes a taxa de resposta é mínima, elucidou.

Falta de profissionais

O estudo concluiu, tendo em conta o horário a tempo inteiro preconizado no Serviço Nacional de Saúde, de 40 horas semanais para os médicos e 35 horas para os restantes profissionais, que“Nós na prática temos 188 médicos, mas que quando juntámos o seu tempo alocado semanalmente só correspondia a 66. Praticamente um terço”, esclareceu Manuel Luís Capelas.O estudo aponta a existência de, pelo menos, um médico a tempo inteiro em apenas em 17 por cento das Unidades de Cuidados Paliativos (UCP), em 38 por cento das equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos (EIHSCP) e em 42 por cento das equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos (ECSCP).Para o coordenador do estudo,

“Se olharmos para os enfermeiros, nós temos 429, mas que o seu tempo alocado só corresponde a 243, praticamente 50 por cento”, acrescentou.“Quando temos em conta a população que, por exemplo, é abrangida pelas equipas comunitárias, que é um grande indicador da evolução dos cuidados paliativos em diversos países, nós verdadeiramente temos uma cobertura populacional que atinge 28 por cento da população”, lamentou.Manuel Luís Capelas, recorda que “”, mas a taxa de cobertura é “muito reduzida”, não correspondendo “em nada aos mínimos exigidos”.

Situação muito grave

É um drama, não só para o próprio doente, mas inclusivamente para os hospitais. Porque há muitos doentes paliativos que estão a ocupar camas hospitalares, que efetivamente ficam muito mais caras, do que as dos cuidados paliativos”, afirmou Vítor Veloso à Antena 1. O responsável da Liga Portuguesa Contra o Cancro acrescenta que “essa situação faz com que os hospitais não possam cumprir muitas vezes aquilo que está preconizado e resultando muitas vezes em listas de espera enormes que existem nas diferentes patologias”. Doentes e famílias recorrem às urgências O presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos afirma que são falhas graves que levam os doentes e as famílias a recorrer aos serviços de urgência que não estão preparados.



“Obriga as famílias e os utentes a recorrerem a serviços que não estão preparados para abordar este sofrimento”, afirmou Duarte Soares à Antena 1. O presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos realça que é frequente “doentes que poderiam ser atendidos de uma forma especializada, com capacidade técnica na sua comunidade, na sua casa ou até em hospitais, que não sejam hospitais de agudos, a serem forçados recorrentemente a ir para serviços de urgência, para serviços de internamento que não estão preparados para as suas necessidades”.



“Porque o Estado falha na oferta de serviços a uma população que está cada vez mais envelhecida”, acusou.



O presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, afirmou, depois de analisar o documento, que a prestação de cuidados paliativos vive uma situação muito grave.