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Seis distritos sob aviso amarelo com previsão de trovoada

Seis distritos sob aviso amarelo com previsão de trovoada

Os distritos da Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, Santarém e Évora vão estar sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera devido à previsão de trovoadas, a partir das 12h00.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
João Marques - RTP

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Até às 21h00, poderão ocorrer fenómenos localizados de precipitação forte, com acumulação entre 10 a 20 milímetros numa hora, granizo, com diâmetro inferior a dois centímetros, e rajadas de vento entre os 70 e os 90 quilómetros por hora.

As previsões do IPMA para Portugal continental apontam para períodos de céu muito nublado e uma pequena descida da temperatura, com possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira ocidental.

Nas regiões de Lisboa e do Porto, esperam-se aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo, em especial durante a tarde.

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