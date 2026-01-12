Seis pessoas retiradas de prédio após incêndio na rua da Picaria no Porto

As operações de socorro mantinham a rua cortada pelas 13:00 e o incêndio, que deflagrou pelas 11:47 no número 47 da rua da Picaria, no centro do Porto, estava extinto pelas 12:40, acrescentou a mesma fonte da Câmara do Porto.

O fogo ficou limitado a um quarto no ultimo piso do prédio, observou.

De acordo com a fonte municipal, foram retiradas do prédio seis pessoas: os dois idosos e mais quatro pessoas.

Todos "saíram do local pelos próprios meios" e o transporte dos idosos ao hospital aconteceu apenas "por cautela".

Duas mulheres foram assistidas no local por inalação de fumos, bem como dois homens, "sem necessidade de maiores cuidados".

A mesma fonte da autarquia indicou que "a rápida intervenção dos meios de socorro permitiu que o incêndio ficasse circunscrito apenas ao quarto, sem progressão vertical à cobertura".

De acordo com a página da Internet da Proteção Civil nacional, estavam no local 29 homens e 10 viaturas, pelas 13:00.