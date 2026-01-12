Seis pessoas retiradas de prédio após incêndio na rua da Picaria no Porto
Dois idosos foram hoje transportados ao hospital depois de, juntamente com mais quatro pessoas, terem sido retiradas de um prédio, na rua da Picaria, no Porto, onde deflagrou um incêndio disse à Lusa fonte municipal.
As operações de socorro mantinham a rua cortada pelas 13:00 e o incêndio, que deflagrou pelas 11:47 no número 47 da rua da Picaria, no centro do Porto, estava extinto pelas 12:40, acrescentou a mesma fonte da Câmara do Porto.
O fogo ficou limitado a um quarto no ultimo piso do prédio, observou.
De acordo com a fonte municipal, foram retiradas do prédio seis pessoas: os dois idosos e mais quatro pessoas.
Todos "saíram do local pelos próprios meios" e o transporte dos idosos ao hospital aconteceu apenas "por cautela".
Duas mulheres foram assistidas no local por inalação de fumos, bem como dois homens, "sem necessidade de maiores cuidados".
A mesma fonte da autarquia indicou que "a rápida intervenção dos meios de socorro permitiu que o incêndio ficasse circunscrito apenas ao quarto, sem progressão vertical à cobertura".
De acordo com a página da Internet da Proteção Civil nacional, estavam no local 29 homens e 10 viaturas, pelas 13:00.