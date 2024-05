Foto: António Cotrim - Lusa

O presidente da Câmara de Lisboa afirma que a AIMA, que veio substituir o SEF, não funcionou "durante muito tempo". Carlos Moedas reuniu-se esta terça-feira com o primeiro-ministro.

À saída do encontro, responsabilizou a agência para as migrações pelo acumular de problemas com os migrantes sem documentação, que acabam muitas vezes a viver na rua.