País
Sem-abrigo em Portugal. Mais de 14 mil pessoas vivem na rua
A situação das pessoas sem-abrigo agravou-se na última década. Há hoje 14.476 pessoas que vivem na rua em Portugal. A RTP acompanhou um pequeno grupo de voluntários que tentam levar aconchego e esperança a quem vive na rua.
Foto: RTP
Um inquérito da Estratégia Nacional para a Integração de pessoas em Situação de Sem abrigo revela que são maioritariamente homens portugueses entre os 45 e os 64 anos.
Desemprego, precariedade laboral, crise da habitação, imigração, ou a dependências de álcool e de outras substâncias são alguns dos fatores empurram vidas para a rua.