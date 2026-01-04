Sem-abrigo em Portugal. Mais de 14 mil pessoas vivem na rua

A situação das pessoas sem-abrigo agravou-se na última década. Há hoje 14.476 pessoas que vivem na rua em Portugal. A RTP acompanhou um pequeno grupo de voluntários que tentam levar aconchego e esperança a quem vive na rua.

RTP /

Foto: RTP

VER MAIS
De acordo com o último inquérito realizado pelo Governo português, há 1,41 pessoas em situação de sem-abrigo por cada mil residentes. Ou seja, mais do que uma pessoa em situação de sem-abrigo.

Um inquérito da Estratégia Nacional para a Integração de pessoas em Situação de Sem abrigo revela que são maioritariamente homens portugueses entre os 45 e os 64 anos.

Desemprego, precariedade laboral, crise da habitação, imigração, ou a dependências de álcool e de outras substâncias são alguns dos fatores empurram vidas para a rua.
PUB
PUB