O município de Lisboa vai usar 70 milhões de euros, num plano para os próximos sete anos, para combater o fenómeno crescente dos sem-abrigo. Numa reunião com as várias autarquias da Área Metropolitana de Lisboa, Carlos Moedas quis unir esforços para enfrentar o problema.

Os autarcas avisam, no entanto, que as verbas não chegam e apelam ao financiamento do Estado e da União Europeia.