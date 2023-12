Sem-abrigo. Situação "preocupante" com tendência a "agravar-se" em 2024

Entrevistada esta manhã numa emissão especial da Antena1, Renata Alves descreveu uma situação “preocupante”, prevendo que se agrave em 2024.

Por seu lado, a vereadora da autarquia de Lisboa para os Direitos Humanos e Sociais confirma o aumento do número de pessoas a viver nas ruas da capital, apontando como causas principais a crise na Habitação, a elevada carga fiscal ou os baixos salários.



Para tentar mitigar o problema, Sofia Athayde refere as 81 medidas do novo Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo de Lisboa, que vai ser apresentado em reunião de Câmara na próxima semana. O plano está construído para sete anos, entre 2024 e 2030, tem um financiamento de 70 milhões de euros e inclui o Centro de Acolhimento do Beato, que pretende também estimular projetos profissionais desenvolvidos por pessoas sem-abrigo.



Numa mensagem enviada à rádio pública a propósito da emissão especial desta manhã, o Presidente da República considerou que a estratégia para os sem-abrigo não funcionou como devia e sublinhou a urgência de maior eficácia política no combate a este problema.



Os últimos dados oficiais sobre o número de sem-abrigo em Portugal referem a existência de quase 11 mil pessoas nessa situação. No entanto, essa estatística deverá estar bastante desfasada da realidade, uma vez que têm já um ano.