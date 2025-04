"Sem registo de excessos". IGAI conclui que operação no Martim Moniz cumpriu critérios legais

Atuação policial gerou onda de críticas

A rusga decorreu na Rua do Benformoso, numa zona "onde frequentemente ocorrem situações de desordem envolvendo armas brancas e outros incidentes relacionados com ofensas à integridade física", informou na altura a PSP.





Na operação foram apreendidos quase 4.000 euros em dinheiro, bastões, documentos, droga, uma arma branca e um telemóvel roubado.

c/ Lusa

Em causa está a atuação da Polícia de Segurança Pública na Rua do Benformoso, em Lisboa, que ficou marcada porQuestionada pelo DN, a Inspeção-Geral da Administração Interna disse ter arquivado o caso por entender que a atuação da polícia foi justificada pelas condicionantes e objetivo.Os objetivos do processo instaurado por esta entidade foram entender “em que contexto foi planeada e realizada a Operação Especial de Prevenção Criminal (…) na Rua do Benformoso, em Lisboa” e “as razões subjacentes às revistas efetuadas a cidadãos presentes no local”.“Após análise dos elementos enviados pela PSP,que versam sobre a matéria”, assegurou a Inspeção-Geral na resposta.Segundo a IGAI, a atuação policial encontrou justificação “nas condicionantes e objetivo da operação especial de prevenção criminal” e garantiu “a salvaguarda da segurança do efetivo empenhado na sua realização e de terceiros,”.Esta "operação especial de prevenção criminal", realizada a 19 de dezembro, gerou grande polémica e críticas por parte de partidos políticos e outros setores da sociedade portuguesa, incluindo associações de imigrantes.A operação policial foi acompanhada por uma procuradora da República e foram cumpridos seis mandados de busca não domiciliária.O aparato policial na zona levou à circulação de imagens nas redes sociais, entre as quais uma fotografia na qual se vislumbram, na Rua do Benformoso,, levando muitos a porem em causa a necessidade daquele procedimento.O objetivo da operação, segundo a PSP, era "deter suspeitos da prática de crimes de posse ilegal de arma e apreender armas que eventualmente sejam encontradas no interior de veículos de suspeitos e aumentar o sentimento de segurança das pessoas que habitualmente utilizam os transportes públicos, espaços que dão acesso a estes, bem como nas áreas adjacentes, fiscalizando os utentes suspeitos dos transportes públicos".Incidiu igualmente "em locais considerados e avaliados de maior risco, exemplo de cafés, associações, entre outros existentes nos locais, considerando a recolha de informações em fase de planeamento e execução das operações".Mais tarde,, mas disse ter ficado atónico com as críticas à operação.