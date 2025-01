Ouvida no Parlamento. Blasco reitera que ação policial no Martim Moniz "não foi determinada pelo Governo"

O Governo quer "fazer da polícia uma polícia do século XXI", que esteja "adaptada e que saiba reagir às constantes mutações da sociedade, no sentido de ter um papel que seja construtivo e preventivo"., afirmou a ministra na audição, que considera "muito importante" a polícia de proximidade, a polícia comunitária, a chamada "polícia de visibilidade".Quando assumiu funções do Ministério da Administração Interna,, adiantou.Por isso,

A ministra da Administração Interna afirmou ainda que a ação levada a cabo pela PSP no Martim Moniz "não foi determinada pelo Governo".

Margarida Blasco considerou, neste contexto, que a polícia não é uma "ameaça à ordem pública" e que a operação partiu de "fortes indícios do uso de armas e violência".

Além disso, "estava lá o Ministério Público, portanto, não foi uma ação que foi determinada pelo Governo".







"A polícia não vai à rua do Benformoso por sua livre vontade", disse. "Houve um conjunto de 52 queixas pelas pessoas que lá vivem e lá trabalham", acrescenta, afirmando que, após esses "indícios", a PSP "solicitou ao Ministério Público autorização para essa operação."







Quanto à morte de Odair Moniz, a ministra disse que "ainda correm os inquéritos sobre eventuais responsabilidades criminais e disciplinares" e que aguarda os resultados dos mesmos para se pronunciar depois sobre o assunto.



"É completamente inaceitável que se queimem carros, autocarros, caixotes do lixo", afirma, acrescentando que essa semana foi "trágica".





A audição de Margarida Blasco foi pedida pelo PS, Bloco de Esquerda, Livre, PCP e Chega.