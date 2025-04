Melo diz que há "falta de oferta" na habitação, Mortágua acusa Governo de esperar por "milagre"

Joana Mortágua considera que “Nuno Melo está em negação” em relação à NATO “e essa negação é perigosa”.



“A NATO é controlada pelo melhor aliado de Putin e só Nuno Melo é que ainda não percebeu que os EUA e a Rússia aliaram-se para saquear e pilhar a Ucrânia”, disse, salientando que é preciso “uma alternativa europeia”.



“A primeira mentira é que a Europa não tem capacidade defensiva em relação à Rússia”, apontou Mortágua, acrescentando que a segunda mentira é que “isto não nos sai do bolso”.



“Aquilo que nos estão a obrigar é a gastar 3% do PIB em armamento. Isso é mais do que o orçamento para a habitação”, afirmou.



“Acabou de dizer sem se rir que o Orçamento da Defesa é maior do que o da Educação. Dizem umas coisas com o ar mais cândido”, reagiu Nuno Melo.



“Uma Europa que abdica do Estado social, do combate às alterações climáticas, para fazer uma corrida ao armamento desnecessária, é uma Europa em que o Putin e Trump já ganharam”, rematou Mortágua.