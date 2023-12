Sem suplemento de missão. Polícias marcam manifestação frente ao Conselho de Ministros

O encontro de onze estruturas representativas das duas polícias acontece por causa do suplemento de missão atribuído à Policia Judiciária e não à PSP nem à GNR.



Além das manifestações, os polícias também avançam com outra medida: a possibilidade de recorrerem massivamente à licença sem vencimento.



Os sindicatos da polícia enviaram esta manhã uma carta à Presidência da República a apelar à intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.



No início da semana, o diretor nacional da PSP já tinha escrito a todos os polícias do país dizendo que “não foi informado da intenção do Governo” e que “nem foi solicitado à Direção Nacional pronunciar-se sobre o assunto”.



O superintendente chefe acrescentou ter alertado a tutela para a “necessidade de revisão das tabelas salariais” da PSP, uma exigência num tema que, de acordo com o líder da polícia, não é desconhecido do Governo.



A propósito deste suplemento atribuído aos profissionais da PJ foi posta em andamento uma petição que conta já com cerca de 17 mil assinaturas.