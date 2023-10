Semana de constrangimentos. Serviços fechados ou condicionados em vários hospitais

. Só voltará a funcionar no dia 9 de outubro. Durante este período,O encerramento decorre da falta de recursos humanos para preencher as escalas de serviço, afetando os concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços.

Recorde-se que a urgência pediátrica de Chaves esteve já fechada na Páscoa e durante alguns dias em julho, agosto e setembro.

Neste caso, os constrangimentos atingem igualmente a urgência de medicina interna, que, a partir do próximo dia 7, deixa de estar aberta aos fins de semana.

Gonçalo Costa Martins - Antena 1

Caldas da Rainha e Santarém



A RTP apurou que estavam a ser recebidos apenas os doentes que chegassem ao hospital pelos próprios meios, com as ambulâncias a serem enviadas para os hospitais mais próximos.Já. A unidadeMais de 80 por cento dos médicos mostraram-se indisponíveis para trabalhar além das 150 horas extra previstas na lei.

Hospitais “não vão conseguir dar resposta adequada”

Em entrevista à RTP3, no domingo,Carlos Cortes assinalou que os 1.500 médicos que se recusam a fazer mais de 150 horas extraordinárias anuais “cumprem integralmente com o seu horário de trabalho”.A recusa em ultrapassar as 150 horas anuais de trabalho extraordinário é, na ótica do bastonário, “um ato de responsabilidade” que visa proteger os médicos, mas sobretudo a segurança dos próprios doentes.São cerca de 25, segundo Carlos Cortes, os hospitais com dificuldades para dar resposta a especialidades como medicina interna, cirurgia, pediatria, cuidados intensivos, ginecologia-obstetrícia ou cardiologia., a começar pelas urgências.Em nota enviada à RTP, o Ministério da Saúde reafirmou o empenho em dialogar sobre medidas que garantam o pleno funcionamento do SNS, acrescentando que está agendada para a manhã da próxima quarta-feira uma reunião com o bastonário da Ordem dos Médicos.