Serviço Nacional de Saúde faz 45 anos

O SNS foi criado em 15 de setembro de 1979, quando foi publicada a lei sobre o sistema universal de saúde em Portugal.





Desenvolvido com base nos princípios de universalidade, equidade e acessibilidade, o SNS deve assegurar que todos os cidadãos portugueses e residentes tenham acesso a cuidados de saúde, independentemente da condição económica ou social.



Custa cerca de 14 mil milhões de euros e integra mais de 150 mil trabalhadores.

Com o seu financiamento assegurado pelo Orçamento do Estado, o SNS custou em 2023 cerca de 14 mil milhões de euros, mais 6,8 por cento do que no ano anterior (+ 892,3 ME), segundo dados do Conselho das Finanças Públicas.





Contudo, enfrenta atualmente vários desafios, como a falta de profissionais - que leva a elevados tempos de espera, urgências encerradas, cirurgias adiadas - ou como a sustentabilidade financeira.



Nos últimos anos, o SNS tem procurado modernizar-se através da digitalização e a introdução de serviços como o SNS 24, além da expansão dos Cuidados de Saúde Primários e da aposta em programas de prevenção.



Apesar do desafios, ainda continua a ser considerado um dos pilares do Estado Social em Portugal e fundamental na proteção da saúde da população e garantindo o direito constitucional à saúde.