Serviços mínimos nas escolas. Diretores aplaudem mas podem não ter meios

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação acusa o Governo e o ministro da Educação de prepotência depois de terem sido decretados, pelo tribunal arbitral, serviços mínimos para as escolas. André Pestana fala de uma medida desesperada para acabar com os protestos do pessoal docente e não docente.