Sete detidos por tráfico de droga em Lisboa

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que a investigação direcionou os meios policiais para o Bairro Quinta do Loureiro, onde um grupo de pessoas se dedicava à venda de drogas junto do consumidor final, no período noturno.

A PSP realizou uma operação policial no momento em que os suspeitos procediam à venda dentro de um dos lotes habitacionais.

No âmbito da operação, a PSP apreendeu 211 doses individuais de cocaína, 416 de heroína, 32 doses de haxixe e 1.564 euros em notas e moedas do BCE.

Os sete detidos foram presentes a tribunal, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a seis deles.