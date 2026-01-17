Sete distritos de Portugal continental sob aviso laranja devido à ondulação

A nota do IPMA alerta para a possibilidade de ondas de noroeste com uma altura entre cinco e 5,5 metros, podendo atingir uma altura máxima de 10 metros.

Ainda devido à agitação marítima, os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão atualmente sob aviso amarelo, que deverá continuar em vigor até às 06h00 de domingo, devido a ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.

Todo o arquipélago da Madeira está também sob aviso amarelo, até ao meio-dia de domingo, devido à ondulação forte, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.

No caso da ilha de Porto Santo e da costa Norte da ilha da Madeira, o aviso será elevado para o nível laranja, entre a meia-noite e as 09h00 de domingo, devido à possibilidade de ondas até 5,5 metros de altura.