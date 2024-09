Sete incêndios preocupam autoridades

O incêndio que reúne a maior quantidade de meios no terreno é a esta hora o de Sever de Vouga. Conta com mais de 200 operacionais.



Em Fafe está mais de uma centena de homens no combate a um incêndio que começou esta madrugada e ainda não deu tréguas aos operacionais.



A proximidade das chamas em Fareja, Fafe, levou diversos habitantes a abandonarem as suas habitações por precaução. O foco surgiu durante a tarde e foi mais um dos diversos incêndio que deflagraram em Fafe nas últimas horas. A população suspeita de fogo posto.



Em Vila Nova de Famalicão o fogo destruiu parte de uma zona florestal em Requião e Vermoim. A nacional 206, que liga Famalicão a Guimarães foi cortada, por precaução.



Oliveira de Azeméis, Vila Nova de Cerveira, e Santa Maria da Feira são três dos concelhos que enfrentam incêndios com alguma dimensão.