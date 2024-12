Foto: João Marques - RTP

Há 700 pessoas internadas nos hospitais à espera de uma vaga num lar. Os dados da Direção Executiva do SNS são esta segunda-feira avançados pelo jornal Público.

São os chamados internamentos sociais: utentes que já tiveram alta mas não têm para onde ir.



É nas regiões do Grande Porto, Grande Lisboa e península de Setúbal que se regista um maior défice de camas.



Os administradores hospitalares pedem uma resposta integrada, tendo em conta o previsível aumento de idas às urgências com aproximar do inverno.