Setenta e cinco deslocados por risco de derrocada em Alenquer

Na sexta-feira à noite, cerca de 40 moradores da localidade da Mata tiveram de abandonar as suas habitações e serem realojados em casas de familiares, um em lar e os restantes em alojamentos encontrados pelo município.

"Há vários dias estamos a monitorizar o movimento de terras e os técnicos concluíram ontem [sexta-feira] que há risco iminente, por isso retirámos metade da população", explicou.

Em Aldeia Gavinha, a autarquia encerrou a escola do primeiro ciclo, transferindo os cerca de 40 alunos para a escola de Vila Verde, e pediu aos moradores de duas habitações para saírem de casa devido a um aluimento de terras. Os habitantes foram realojados em casas de familiares.

A Proteção Civil acompanha também, com preocupação, os cerca de mil moradores de Ribafria, aldeia "praticamente isolada", uma vez que, "das cinco estradas de acesso, só uma está disponível".

Em Olhalvo, há também um muro em risco de queda sobre habitações.

O autarca adiantou que pondera pedir ao Governo estado de calamidade para este concelho do distrito de Lisboa.