Sexta às 9. Suspeito da morte de Madeleine Mccann conhecido como pedófilo em 1994

Durante 22 anos, este homem viveu entre nós e viajou sem qualquer controlo de autocaravana pela Europa, beneficiando da livre circulação garantida desde o acordo de Schengen.



Burckner foi extraditado pela ultima vez em 2017, depois de ter sido apanhado em flagrante delito a cometer um crime que hoje é qualificado como abuso sexual contra quatro crianças portuguesas, todas elas meninas com menos de 14 anos.



Apesar do flagrante delito num parque infantil de São Bartolomeu de Messines, este crime de Brukner contra crianças portuguesas nunca foi julgado e permanece impune.



Os pais destas crianças confessaram, em exclusivo ao Sexta às 9, que as menores ainda hoje vivem com medo. E já passaram três anos.