Sindicato da PSP sensibiliza futuros polícias

Nesta ação de sensibilização, que a ASPP realiza a partir das 17h30 na Escola Prática de Polícia, os dirigentes da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia vão falar com os formandos do curso de agente para perceber quais os motivos do abandono do curso de formação e apelar para que “” para a pré-aposentação.Antes desta ação de sensibilização à porta da escola, os dirigentes da ASPP vão estar no interior do estabelecimento de ensino policial em contacto com os polícias que ali trabalham.Segundo a ASSP, o curso de agentes na Escola Prática da Polícia começou em dezembro com 648 formandos, mas atualmente é frequentado por 576, depois de ter sido aberto concurso para 1.020 vagas.”, disse à Lusa o presidente da ASPP, Paulo Santos, sublinhando que “o”.Paulo Santos manifestou-se também preocupado com “” para estar no ativo e com a falta de candidatos para rejuvenescer a PSP, pelo que “algo penoso para os polícias, serviço e cidadãos” pode acontecer no futuro.De acordo com a ASPP, atualmente há um mecanismo legal no Orçamento do Estado que impede a saída dos polícias para a pré-aposentação entre os 55 e os 60 anos, mas a situação vai agravar-se este ano e em 2024, uma vez que existe um número elevado de polícias que vai atingir o limite de idade, os 60 anos.