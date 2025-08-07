Sindicato diz que é ilegal polícias municipais à paisana fazerem detenções

"Se o serviço à civil implicou detenções, e se o agente não estiver devidamente uniformizado, isso realmente vai contra a lei", afirma o presidente Pedro Oliveira à Antena 1. O dirigente sindical critica Carlos Moedas, referindo que um presidente da câmara "não é ninguém para dar ordens a qualquer polícia que seja, mesmo da Polícia Municipal onde ele é presidente".

ASPP afirma que Moedas deixou agentes em situações ilegais

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) revela à Antena 1 que já recebeu contactos de agentes, com dúvidas sobre a legalidade das detenções, feitas ao serviço da Polícia Municipal de Lisboa. O presidente Paulo Santos diz que nesta matéria há, no Porto e em Lisboa, "algumas sinalizações de elementos policiais que nos podem apoio do ponto de vista jurídico".

Repetindo a posição que defendeu no ano passado, Paulo Santos considera que "dentro do quadro legal era perigoso para os profissionais" a ordem de Carlos Moedas e que "podia empurrar para situações ilegais".Se "o poder político entender que o que está estabelecido está mal, alterem a lei", afirma.





A Antena 1 perguntou também esta semana ao gabinete de Carlos Moedas quantas detenções foram efetuadas pela Polícia Municipal durante este último ano, mas ainda não obteve resposta.







com Rosa Azevedo e Rita Soares - Antena 1