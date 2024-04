Sindicato do MP considera positivo Governo eleger combate à corrupção como prioridade

Neste momento está em vigor a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Foi lançada pelo anterior Governo em 2020 e só termina este ano.Paulo Lona diz que não consegue fazer um balanço e defende que isso não invalida novos debates sobre o assunto, especialmente quando envolvem agentes da justiça.O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público está disponível e espera ser chamado pela ministra da Justiça. Paulo Lona elege desde já uma prioridade no combate a corrupção.É fundamental reforçar os meios de investigação para um combate eficaz à corrupção. Será uma das medidas que o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público vai transmitir à ministra da Justiça.