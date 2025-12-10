Sindicato dos Enfermeiros confirma buscas policiais na sua sede, no Porto





A direção acrescenta que está disponível para colaborar com as diligências das autoridades judiciais, "facultando toda a documentação que contribua para o apuramento da verdade dos factos".





Caso se comprove que o SE foi lesado, "a atual direção pretende ser ressarcida pelos eventuais culpados".





Ainda no mesmo comunicado, a direção do SE lamenta esta situação, assegurando aos seus associados "o normal funcionamento" da estrutura sindical.

Em abril deste ano, uma investigação do programa da Prova dos Factos , da RTP, revelou provas documentais que indiciavam que Pedro Costa poderia estar a usar dinheiro do sindicato em proveito próprio.

Ao que a RTP apurou, as autoridades também fizeram buscas em casa do ex-presidente.

Em comunicado,Em causa estão gastos com compras pessoais, almoços e jantares e até férias em família com o cartão Multibanco da estrutura sindical.Pedro Costa terá feito levantamentos sucessivos com o cartão do sindicato para gastos pessoais que depois imputava à estrutura.