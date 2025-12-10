País
Sindicato dos Enfermeiros confirma buscas policiais na sua sede, no Porto
A Unidade de investigação criminal da PSP, em conjunto com o Ministério Público, estava esta manhã a recolher material informático relacionado com o ex-presidente, Pedro Costa. O Sindicato dos Enfermeiros (SE) confirma a operação e salienta que o processo incide sobre "a atuação da anterior direção".
Em comunicado, o sindicato confirma que a sede "foi alvo de buscas" por parte do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), no âmbito de um processo que incide "sobre a atuação da anterior Direção, então presidida pelo enfermeiro Pedro Costa".
Em causa estão gastos com compras pessoais, almoços e jantares e até férias em família com o cartão Multibanco da estrutura sindical.
Pedro Costa terá feito levantamentos sucessivos com o cartão do sindicato para gastos pessoais que depois imputava à estrutura.
A direção acrescenta que está disponível para colaborar com as diligências das autoridades judiciais, "facultando toda a documentação que contribua para o apuramento da verdade dos factos".
Caso se comprove que o SE foi lesado, "a atual direção pretende ser ressarcida pelos eventuais culpados".
Ainda no mesmo comunicado, a direção do SE lamenta esta situação, assegurando aos seus associados "o normal funcionamento" da estrutura sindical.
Em abril deste ano, uma investigação do programa da Prova dos Factos, da RTP, revelou provas documentais que indiciavam que Pedro Costa poderia estar a usar dinheiro do sindicato em proveito próprio.
Em causa estão gastos com compras pessoais, almoços e jantares e até férias em família com o cartão Multibanco da estrutura sindical.
Ao que a RTP apurou, as autoridades também fizeram buscas em casa do ex-presidente.
Pedro Costa terá feito levantamentos sucessivos com o cartão do sindicato para gastos pessoais que depois imputava à estrutura.