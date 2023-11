Há 60 enfermeiros a trabalhar na Unidade Local de Saúde da Guarda com contratos precários e sem possibilidade de gozar os descansos compensatórios.

O alerta é do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses que descreve uma situação muito crítica para o funcionamento da instituição, em particular para o Hospital da Guarda, que tem já muitos serviços a entrar em colapso e o Serviço de Urgências com constrangimentos que tendem a agravar-se.