Sindicato dos Magistrados do MP aplaude ideia sobre equipa exclusiva na operação Tutti Frutti

Foto: Sara Piteira - RTP

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público reage de forma positiva à decisão da Procuradoria-Geral da República de criar uma equipa para trabalhar, em exclusivo, na Operação Tutti Frutti. Um caso que está a ser investigado há sete anos.