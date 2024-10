Sindicato Independente dos Médicos rejeita que linhas telefónicas sejam "solução mágica" para as urgências

Entre as medidas previstas está a criação de linha SNS Criança para desviar das urgências pediátricas os casos não urgentes, enviando esses casos para consultas agendadas nos centros de saúde.Vão ser criados ainda dois novos centros de atendimento clínico pediátricos previstos para Lisboa e Porto. As grávidas também terão sempre de ligar para a linha SNS grávidas antes de recorrer à urgência hospitalar de ginecologia e obstetrícia.O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Nuno Rodrigues, diz que as linhas telefónicas não são soluções mágicas para resolver as dificuldades.E para os casos que não serão recebidos na urgência, o Sindicato Independente dos Médicos questiona quem os vai atender mais tarde.