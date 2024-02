Sindicatos avisa que falta de funcionários judiciais prejudica procuradores

O dirigente sindical Adão Carvalho diz que o próximo Governo tem mesmo de tomar medidas para resolver o problema. As falhas sentem-se também ao nível do número de procuradores.Adão Carvalho sublinha que o desgaste é grande devido ao elevado volume de trabalho.A sobrecarga profissional é um dos temas analisados no estudo sobre condições de trabalho, desgaste e bem-estar dos magistrados, que vai ser apresentado logo à tarde, na sessão de abertura do congresso, em Ponta Delgada.A procuradora-geral da República junta-se ao encontro. Uma oportunidade, diz o dirigente sindical Adão Carvalho, para Lucília Gago apoiar os procuradores.No que à operação Influencer diz respeito, o dirigente sindical admite que cerca de quatro meses depois, já seria desejável haver mais informações. Mas, se não as há, é porque não é possível.