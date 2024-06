Sindicatos da administração pública exigem ao Governo calendário para recuperação do tempo de serviço

Foto: RTP

Os sindicatos da administração pública exigem ao Governo a definição de um calendário para a recuperação do tempo de serviço, tal como aconteceu com os professores. Ainda este mês, há reunião no Ministério das Finanças e José Abraão, secretário-geral da FESAP, diz à Antena 1 que, agora que a situação dos docentes está resolvida, é altura de o Governo mostrar que não há funcionários públicos de primeira e de segunda.