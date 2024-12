Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Os sindicatos demarcam-se dos protestos de terça-feira junto à sede do Governo. A Associação Nacional e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais estão reunidos num conselho geral de caráter urgente.

O encontro tem como objetivo avaliar as propostas apresentadas pelo Governo referentes à revisão do Estatuto Profissional dos Sapadores.



Uma reunião que acontece 24 horas depois da manifestação que fez o Governo suspender as negociações.