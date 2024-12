Bombeiros reunidos de urgência para pesar propostas do Governo

(em atualização)







Na terça-feira, pelo menos três centenas de sapadores de várias zonas do país iniciaram uma concentração em Alvalade, percorrendo depois a Avenida de Roma até chegarem ao Campus XXI, junto ao Campo Pequeno, onde decorria na sede do Governo a reunião negocial.

Com tochas e petardos, os manifestantes provocaram nesse local uma grande nuvem de fumo. Entre pedidos de "respeito", os profissionais exigiram a revisão da carreira e o aumento do subsídio de risco.Ao final de aproximadamente duas horas de reunião, o Governo acabou por suspender as negociações por não aceitar negociar perante formas não ordeiras de manifestação.

A reunião de urgência desta quarta-feira, com início pelas 10h00, foi convocada pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e pelo Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais.

Mais tarde, em comunicado, explicou que “aparentemente sem terem sido cumpridos os deveres legais quanto à realização de manifestações públicas,, nem com o respeito do processo negocial em curso”.Na terça-feira, o Executivo indicou que uma jornalista teria sido ferida no contexto da manifestação. Os sapadores disseram, por sua vez, ter-se tratado de um incidente menor, após o disparo de um petardo perto do pé de uma jornalista.Questionado sobre os petardos lançados pelos sapadores em protesto, um dos sindicalistas respondeu que, “conhecendo os bombeiros, a segurança nunca está em causa. Os bombeiros são soldados da paz, não são soldados da guerra”.“Está a haver. Não somos arruaceiros, não houve agressões a jornalistas, não houve agressões à polícia”, disse a bombeira Frederica Pires em declarações à RTP.

“Governo mente a todos os portugueses”

Falando aos bombeiros reunidos junto ao Campus XXI depois de a reunião com o Governo ter sido suspensa, um dirigente sindical transmitiu que as propostas apresentadas pelo Executivo tinham sido rejeitadas.A proposta “tinha um ligeiro avanço [em relação] à proposta anterior do Governo, mas aquém daquilo que nós nos comprometemos convosco, e por esse mesmo motivo nós recusámos aquela proposta”, avançou.Em comunicado, o Executivo explicou queA partir daí, o aumento seria de 15 por cento."Da parte do Governo tem havido uma disponibilidade para o diálogo e", adiantava a nota.O presidente do Sindicato Nacional de Bombeiros Sapadores veio já acusar o Executivo de faltar verdade no comunicado que enviou às redações.“O esclarecimento do Governo mente a todos os portugueses. A olhar para esse documento, irão verificar que os aumentos que propõe para os bombeiros são os aumentos já previstos para todos os funcionários públicos até 2028”, declarou Ricardo Cunha à Antena 1.“É uma vergonha.”, acrescentou.