"Não aceitamos esmolas". Sindicatos dos bombeiros rejeitam propostas do Governo

A proposta “tinha um ligeiro avanço [em relação] à proposta anterior do Governo, mas”, avançou ao início da tarde um dos dirigentes sindicais.Falando aos bombeiros ainda reunidos junto ao Campus XXI, onde se encontra a sede do Executivo, este sindicalista avançou outras das propostas recusadas. “Em relação ao suplemento de função, o Governo queria que a troco de dez por cento nós trabalhássemos mais 31 horas e meia por mês, e nós recusámos”, acrescentou.Quanto ao subsídio de risco, o Executivo terá proposto um aumento “para chegar ao valor de 100 euros daqui a três anos”, algo que os sindicatos também recusaram por não aceitarem “esmolas”., declarou este representante dos bombeiros. “A nossa posição nunca seria aceitar qualquer proposta que venderia a dignidade dos bombeiros”.O delegado sindical disse que a partir de agora será discutida a próxima posição a tomar, com vários dos sapadores ao seu redor a sugerirem uma greve geral.

Negociações suspensas por manifestação "não ordeira"

As declarações chegaram após uma manhã de intensos protestos, com pelo menos três centenas de sapadores de várias zonas do país a iniciarem uma concentração em Alvalade, percorrendo depois a Avenida de Roma até chegarem ao Campus XXI, junto ao Campo Pequeno. Com tochas e petardos, provocaram nesse local uma grande nuvem de fumo.Ao final de aproximadamente duas horas de reunião,

Segundo o Executivo, uma jornalista terá sido ferida no contexto da manifestação. Os sapadores disseram, por sua vez, ter-se tratado de um incidente menor, após o disparo de um petardo perto do pé de uma jornalista.

"Não somos arruaceiros"



Questionado sobre os petardos lançados pelos sapadores em protesto, um dos sindicalistas respondeu que, “conhecendo os bombeiros, a segurança nunca está em causa. Os bombeiros são soldados da paz, não são soldados da guerra”.Não somos arruaceiros, não houve agressões a jornalistas, não houve agressões à polícia”, disse, por sua vez, a bombeira Frederica Pires em declarações à RTP.Ao início da manhã, outro dos sapadores no protesto explicou que em causa está, fundamentalmente, a valorização da carreira, “estagnada há mais de 22 anos”.“Neste momento. A carreira, pura e simplesmente, deixou de ser apelativa, temos dificuldades muito grandes de recrutamento”, lamentou.