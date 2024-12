Sapadores em protesto. Governo suspende reunião negocial

(em atualização)





Cerca de três centenas de bombeiros de várias zonas do país rodearam o Campus XXI, em Lisboa, onde decorriam as negociações, alguns deles com tochas e petardos que provocaram fumo intenso no local.







Após cerca de duas horas de reunião, o Governo decidiu suspendê-la por não aceitar negociar perante formas não ordeiras de manifestação, indicou à RTP uma fonte do Executivo.



A mesma fonte avançou que não estão em causa, até ao momento, as condições de segurança e que as negociações poderão ser retomadas se e quando forem assegurados o respeito pelo diálogo e tranquilidade no exercício do direito de manifestação.







A concentração dos sapadores começou em Alvalade e o grupo de bombeiros, todos fardados e muitos com capacetes, percorreu a Avenida de Roma em marcha lenta até chegar ao local onde se encontra a sede do Executivo.











Para impedir o acesso ao edifício, foi criada uma barreira policial pela Unidade Especial de Polícia, que bloqueou a passagem com viaturas e elementos. A Avenida João XXI foi cortada ao trânsito pelas autoridades. Entre o som dos sucessivos petardos, ouvia-se repetidamente a palavra "vergonha", assim como pedidos de respeito.





À saída da reunião, Ricardo Cunha, do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, usou um megafone para transmitir aos profissionais reunidos no local que “a proposta que chegou à mesa continua a não satisfazer os bombeiros”.



“Enquanto o Governo não aceitar a nossa proposta e reivindicações, nós não vamos parar, não vamos baixar a guarda”, declarou, indicando que, no que depender do sindicato, essa negociação irá ser retomada.



Questionado sobre os petardos lançados pelos sapadores em protesto, o sindicalista respondeu que, “conhecendo os bombeiros, a segurança nunca está em causa. Os bombeiros são soldados da paz, não são soldados da guerra”.



Momentos antes de ter sido anunciada a suspensão da reunião, os sapadores ajoelharam-se em sinal de "submissão" ao Governo que, segundo eles, os quer dessa maneira. Pouco depois, entoaram o hino nacional e ergueram-se do chão.



"O Governo é que nos anda a fazer bullying”



Antes da reunião, os sindicatos indicaram que havia a possibilidade de abandonarem a mesa das negociações ainda hoje caso não houvesse uma aproximação das posições de ambas as partes.





A carreira, pura e simplesmente, deixou de ser apelativa, temos dificuldades muito grandes de recrutamento”, explicou à RTP um dos bombeiros no protesto.



“Queremos uma valorização da carreira. A carreira está estagnada há mais de 22 anos, desde 2022. Neste momento estamos a chegar a um ponto de não retorno.”, explicou à RTP um dos bombeiros no protesto.Este profissional condenou ainda as propostas do Governo, considerando-as insuficientes. “Está a oferecer-nos um subsídio de risco mensal de 37 euros e meio. Nós consideramos que isso é altamente ofensivo para o risco que corremos diariamente”, afirmou.





Questionado sobre o dispositivo policial no local do protesto, este bombeiro disse não entender a mobilização. “Não percebo porque é que nós somos catalogados de arruaceiros, quando o Governo é que nos anda a fazer bullying”, vincou.