Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O Governo não incluiu a revisão da tabela salarial dos médicos na proposta de protocolo negocial. Os sindicatos voltaram esta sexta-feira ao Ministério da Saúde, para a segunda reunião com a ministra Ana Paula Martins.

A proposta do Governo contém apenas a revisão do sistema de avaliação e a formação dos médicos internos.



Os sindicatos não saíram satisfeitos da reunião e dizem que, se o Executivo quer garantir o funcionamento do SNS, tem de respeitar a reivindicação dos médicos de revisão salarial.