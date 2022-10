Síndroma respiratória do Médio Oriente. Mundial do Catar põe especialistas de prevenção

O Instituto Ricardo Jorge quer dar toda a atenção ao vírus da síndroma respiratória do Médio Oriente. Quer ter capacidade de resposta se houver mais casos suspeitos, por causa do Campeonato do Mundo de Futebol, no Catar. E vai alargar a rede de vigilância da gripe e outros vírus a 100 unidades do país.