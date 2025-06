Sismo de 3,0 na escala de Richter sentido nas Furnas em São Miguel

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 14 quilómetros (km) a Sul-Sudeste de Ribeira Quente, ilha de S. Miguel, e foi registado às 05:54 (06:54 em Lisboa) nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores.

Este abalo, o terceiro registado desde domingo na ilha de São Miguel, foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Furnas, São Miguel.

No domingo, um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter foi sentido no concelho de Povoação, São Miguel, sem causar vítimas ou danos, às 07:15 locais (08:15 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 15 quilómetros a sul-sudeste de Ribeira Quente.

Um outro sismo, com uma magnitude de 2,9 na escala de Richter foi sentido no domingo às 15:57 locais (16:57 em Lisboa) no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, com epicentro a cerca de 13 quilómetros a sul-sudoeste do Faial da Terra

Desde quarta-feira, que se tem registado um aumento da atividade sísmica a sul da ilha de São Miguel, no concelho da Povoação.

No domingo, em comunicado, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) referiu que a atividade sísmica se mantém, "encontrando-se estacionária ligeiramente acima dos níveis de referência".

A sismicidade tem sido marcada por "eventos de baixa magnitude, localizados no mar, grosso modo, entre 10 e 20 quilómetros a sul do concelho da Povoação".

O CIVISA recomenda que seja evitada a circulação em zonas instáveis nas proximidades de taludes e de arribas costeiras, assim como a permanência em edifícios com baixa resistência à ação sísmica.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o IPMA na sua página da Internet.

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem".