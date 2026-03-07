País
Sistema informático do controlo de fronteiras "rapid" está inoperacional
O sistema informático do controlo de fronteiras "rapid" está inoperacional desde esta madrugada. Trata-se do sistema de leitura de passaportes usado nos aeroportos.
Questionado pela RTP, o Sistema de Segurança Interna refere que a previsão de resolução total é para breve.
A ANA Aeroportos admite que se estão a registar tempos de espera superiores ao habitual quer nas chegadas, quer nas partidas e está a pedir aos passageiros com voos para destinos fora do espaço Schenguen que cheguem ao aeroporto com maior antecedência.