Sistema informático do controlo de fronteiras "rapid" está inoperacional

O sistema informático do controlo de fronteiras "rapid" está inoperacional desde esta madrugada. Trata-se do sistema de leitura de passaportes usado nos aeroportos.

A RTP apurou que se deve a um problema técnico no datacenter da AIMA que está a afectar o controlo de fronteiras em todos os cinco aeroportos que têm voos internacionais: Ponta delgada, Porto, Lisboa, Faro e Funchal.

Questionado pela RTP, o Sistema de Segurança Interna refere que a previsão de resolução total é para breve.

A ANA Aeroportos admite que se estão a registar tempos de espera superiores ao habitual quer nas chegadas, quer nas partidas e está a pedir aos passageiros com voos para destinos fora do espaço Schenguen que cheguem ao aeroporto com maior antecedência.
