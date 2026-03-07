Sistema informático do controlo de fronteiras "rapid" está inoperacional

A RTP apurou que se deve a um problema técnico no datacenter da AIMA que está a afectar o controlo de fronteiras em todos os cinco aeroportos que têm voos internacionais: Ponta delgada, Porto, Lisboa, Faro e Funchal.



Questionado pela RTP, o Sistema de Segurança Interna refere que a previsão de resolução total é para breve.



A ANA Aeroportos admite que se estão a registar tempos de espera superiores ao habitual quer nas chegadas, quer nas partidas e está a pedir aos passageiros com voos para destinos fora do espaço Schenguen que cheguem ao aeroporto com maior antecedência.