Situação de alerta. Liga dos Bombeiros espera "pré-posicionamento" e "organização logística"

Foto: Jorge Esteves - RTP

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses afirmou este sábado, em entrevista à RTP3, que a entidade "tinha achado interessante que, no meio da semana passada", a situação de alerta "pudesse ter sido ativada". Ainda assim, considerou que o anúncio do Governo "não foi tardio".

"Tivemos uma situação complicada em praticamente quatro ou cinco distritos do país e isso poderia ter garantido uma maior disponibilidade", assinalou António Nunes.



"Certo é que, tendo havido na altura recomendação às empresas, a maioria, naturalmente que, numa forma de responsabilidade social, acabou por dispensar os seus trabalhadores que eram bombeiros voluntários e, por isso, conseguiu-se encontrar os meios necessários para responder a todas as chamadas", prosseguiu o responsável.



"Neste ponto de vista, diremos que não foi tardio. Foi no momento em que o Governo entendeu, face às informações que tem disponíveis e que nós sublinhamos como muito importantes, porque na próxima semana poderemos ter temperaturas muito elevadas, ventos fortes", considerou António Nunes.



"Nestas circunstâncias, a capacidade dos nossos bombeiros é maior. Agora, esperamos que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil também desenvolva um conjunto de iniciativas posteriores de pré-posicionamento, de organização logística".