Situação de calamidade. Luís Montenegro avisa que "horas difíceis vão continuar"

O governo decidiu declarar situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios. O primeiro-ministro afirma que desta forma vai ser possível “oferecer o apoio mais imediato e urgente, oferecer alojamento para aqueles que ficaram sem casa”, ajudar também com roupa e alimentação “quem perdeu tudo”.





O primeiro-ministro anunciou ainda que a ministra da Justiça vai “criar diálogo com PGR, PJ e forças de segurança” para aprofundar a investigação criminal sobre as causas dos incêndios. O primeiro-ministro afirma que “há interesses que sobrevoam estas ocorrências (…) tudo vamos fazer para os levar à mão da Justiça”.







“Não podemos perdoar a quem não tem perdão. Não podemos perdoar a ações criminosas que estão na base” dos incêndios dos últimos dias, “há coincidências a mais”. O primeiro-ministro promete “não vamos largar aqueles que em nome de interesses particulares … são capazes de empobrecer o nosso país”.













Durou cerca de duas horas o conselho de ministros extraordinário que teve a presença do Presidente da República. Antes das declarações de Luís Montenegro, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha afirmado “concordo com as deliberações” do governo. "Não é uma mera solidariedade institucional", "é solidariedade estratégica (…) estamos todos juntos por uma causa nacional".







"Estamos todos juntos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, e explicou que “essas deliberações, boa parte delas da competência exclusiva do governo, não exigindo, portanto, a participação direta do Presidente da República, por não exigirem iniciativas de leis".